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В Норильске должник продал арестованную иномарку и попал под следствие

Главная Общество
Красноярск
10:36 2 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Норильске на должника завели уголовное дело за незаконную продажу арестованной иномарки Chevrolet Klit Aveo. Об этом рассказали в краевой службе судебных приставов. 

По данным ведомства, норильчанин задолжал своей знакомой 600 тысяч рублей - деньги он возвращать не собирался, поэтому женщина обратилась в суд. 

«Пристав наложил арест на личный автомобиль должника Chevrolet Klit Aveo. Сотрудник службы назначил мужчину ответственным хранителем авто и предупредил о возможных последствиях за незаконные действия в отношении арестованного имущества», - пояснили в ведомстве. 

Несмотря на предупреждения, должник продал иномарку. На него завели уголовное дело по статье «незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Северянину грозит до двух лет тюрьмы. 

Фото: УФССП

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