В Норильске должник продал арестованную иномарку и попал под следствие

В Норильске на должника завели уголовное дело за незаконную продажу арестованной иномарки Chevrolet Klit Aveo. Об этом рассказали в краевой службе судебных приставов.

По данным ведомства, норильчанин задолжал своей знакомой 600 тысяч рублей - деньги он возвращать не собирался, поэтому женщина обратилась в суд.

«Пристав наложил арест на личный автомобиль должника Chevrolet Klit Aveo. Сотрудник службы назначил мужчину ответственным хранителем авто и предупредил о возможных последствиях за незаконные действия в отношении арестованного имущества», - пояснили в ведомстве.

Несмотря на предупреждения, должник продал иномарку. На него завели уголовное дело по статье «незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Северянину грозит до двух лет тюрьмы.

Фото: УФССП