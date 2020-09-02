Красмаш — социально-ответственный работодатель

В администрации г. Красноярска подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работ по социальному партнерству и охране труда среди промышленных предприятий. По итогам 2019 года 1-е место в номинации «Промышленность» (категория «Прочая промышленная деятельность») занял Красноярский машиностроительный завод.

Мероприятие проводится в сотрудничестве с Федерацией профсоюзов Красноярского края, Союзом промышленников и предпринимателей, Союзом товаропроизводителей региона. Ежегодно заявки на участие в нем подают порядка ста организаций из различных сфер деятельности. Критериями оценки служат социальная эффективность, производственная и технологическая дисциплина, безопасные условия труда.

Как отмечают в администрации города, конкурс из множества претендентов позволяет выделить тех, кто занимается социальной работой не только «на бумаге»: воспитывает подрастающее поколение, заботится о ветеранах, постоянно улучшает условия труда персонала, повышает культуру производства и совершенствует систему социального партнерства.

Добавим, что Красмаш, который входит в состав регионального СоюзМаш России, на протяжении нескольких лет занимает в смотре-конкурсе лидирующие места в своей категории. Генеральный директор АО «Красмаш», председатель Красноярского регионального Союз Маш Александр Гаврилов отметил, что полный социальный пакет, выполнение всех обязательств по коллективному договору, своевременная выплата заработной платы, развитие социальных программ на заводе, — все это позволяет предприятию держать марку ответственного работодателя.

Администрация города поздравила участников смотра-конкурса, занявших призовые места. «Поздравляем вас с заслуженной победой, желаем успехов, стабильности, новых достижений и высоких результатов в сфере социального партнерства», — говорится в письме, поступившем в адрес АО «Красмаш».

Фото: АО «Красмаш»

По материалам АО «Красмаш»