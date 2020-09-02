Около остановок «Роев Ручей» и «Стела» появятся новые дорожные знаки

В администрации Красноярска предупредили о предстоящих изменениях в схемах движения в районе остановок «Роев Ручей» и «Стела» на ул. Свердловская. С 21 сентября около парка флоры и фауны по обеим сторонам дороги появятся знаки «Остановка запрещена», «Зона действия» и «Работает эвакуатор».

«Такое решение было принято для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта и пешеходов. Эти знаки должны исключить стихийную парковку и заезд личного транспорта, который зачастую становится помехой для маневров маршрутных автобусов при подъезде к остановкам», - объяснили в пресс-службе городской администрации.

В районе остановки «Стела» будет установлен знак «Движение запрещено». Цель такая же - исключить движение и парковку машин на территории конечной остановки автобусов. Все изменения будут действовать на постоянной основе.