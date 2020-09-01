В следующем году в Красноярске благоустроят набережную в районе ТЦ «Красноярье» - это станет третьим этапом преображения правого берега Енисея. Городские власти уже ищут подрядчика, который проведет реконструкцию общественного пространства. На эти цели администрация готова направить почти 70 млн рублей.

По проекту на набережной будет создан променад, а также комфортная зона ожидания речного транспорта. Строители обустроят спуски к воде, установят качели, лавочки и беседки, а также построят амфитеатр. Предусмотрены зоны для общепита. Работы на объекте подрядчик сможет начать весной-летом 2022 года.

Напомним, благоустройство правобережной набережной Енисея стартовало в 2019 году. Тогда отремонтировали участок от Предмостной площади до ул. Гладкова, 8. В этом году работы продолжаются до «Белых рос». В следующем году благоустроят участок в районе причала.