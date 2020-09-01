В национальном парке «Шушенский бор» на юге Красноярского края повторно зацвели шиповник, рододендрон и грушанка. В конце мая-начале июля они уже радовали посетителей своими яркими соцветиями фиолетовых и розовых оттенков. Инспекторы заповедной территории считают причиной такого нетипичного «поведения» растений погодные аномалии. В этом году весна была ранней и как никогда теплой, а лето, наоборот, выдалось прохладным и дождливым.

«Возможно, те растения, которые не смогли по этим причинам зацвести в свои календарные сроки, теперь пользуются последними теплыми и солнечными деньками, чтобы выполнить свое главное предназначение в жизни — продление рода», - отметили в пресс-службе нацпарка.

Еще одна причина, по которой кустарники могут цвести второй раз за сезон, - это старение растения. Однако в этом случае цветение носит единичный характер. В этом же году в нацпарке в одно и то же время цвет набрали представители разных видов растений.

Фото: Элинор Пейт / «Шушенский бор»