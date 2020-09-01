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В Октябрьском районе Красноярска появится кинотеатр под открытым небом

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Красноярск
16:22 1 Сентября 2020
кино, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В сквере Серебряный в Октябрьском районе Красноярска заработает кинотеатр под открытым небом. Площадку «Мама, я в кино!» организует молодежный центр «Свое дело». Там будут выступать музыканты и иллюзионисты, проходить мастер-классы и кинопоказы. Первый киносеанс назначен на четверг, 3 сентября, в 18:00.

Организаторы приглашают к просмотру всех желающих – трансляция будет бесплатной. Красноярцев призывают приходить на кинопоказ в защитных масках и пользоваться антисептиками. Сквер Серебряный расположен по адресу 2-я Хабаровская, 8 А.

Отметим, что первый кинотеатр под открытым небом в Красноярске в этом году заработал на парковке кинотеатра «Мечта» на ул. Мичурина. Во время акции «Ночь кино» кинопоказы проходили в сквере «Покровский» на Караульной горе.
 

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