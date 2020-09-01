Без чёрного дыма. На ТЭЦ СГК испытают новую систему растопки

На тепловых электростанциях в Красноярске и Новосибирске Сибирская генерирующая компания готовится провести испытания нового метода растопки котлов. При нем энергетики не будут применять мазут. Опыт внедрения электрохимической технологии сжигания (ЭХТС) в перспективе СГК планирует распространить на ТЭЦ и в других городах присутствия.

Сейчас большинство тепловых электростанций используют термический способ розжига топлива, при помощи мазута. К минусам использования такого метода можно отнести неэкономичность, пожароопасность и черный дым во время растопки котлов из труб теплоцентралей, на который жалуются местные жители.

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Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании