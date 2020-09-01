Красноярская ГЭС помогла школьникам Дивногорска в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу»

Красноярская ГЭС компании En+ Group провела в Дивногорске благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». Компания выделила более 170 тысяч рублей на приобретение школьных канцелярских наборов.

Адресатами акции стали сто детей с ограниченными возможностями здоровья из малоимущих, неполных семей, которые учатся в КГБОУ «Дивногорская школа». Красноярская ГЭС приобрела и распределила канцелярию в наборы персонально для каждого ребенка. В него вошло около 30-ти школьных принадлежностей, в том числе сумка для сменки, папка для документов, тетради, альбомы, несколько видов красок, пластилин, фломастеры и т.д.

Также Красноярская ГЭС в качестве благотворительной помощи передала канцелярские товары для 50-ти детей из семей, стоящих на попечении МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Дивногорска.

Компания откликнулась и на просьбу о помощи от КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Дивногорский» и пожертвовала 30 тысяч рублей для приобретения канцелярии ко Дню знаний. Почти 20 лет Красноярская ГЭС через Центр помогает дивногорцам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в решении вопросов социальной направленности.

Предприятия EN+ Group ежегодно проводят благотворительные акции по подготовке к школе детей-сирот, детей с ограниченными возможностями, из малоимущих семей и попавших в трудную жизненную ситуацию. В рамках акции компания и сотрудники предприятий передают канцелярские принадлежности, чтобы дети были обеспечены всем необходимым к новому учебному году.

Фото: пресс-служба En+ Group

По материалам пресс-службы En+ Group