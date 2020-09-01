Погода в Красноярске испортится: синоптики обещают град

Синоптики Гидрометцентра предупредили жителей центральных и южных районов края об ухудшении погоды. В среду, 2 сентября, ожидаются дожди, грозы и град. Ветер усилится до 15-25 м/с.

В ГУ МЧС по краю просят соблюдать осторожность и не выходить из дома или офисных помещений при непогоде.

«Если выход на улицу неизбежен, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. При усилении ветра собственникам частных домовладений и садово-дачных участков, следует обратить особое внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра», - предупредили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что град в среднем идет не более шести минут. Это явление лучше переждать в помещении.