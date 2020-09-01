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Погода в Красноярске испортится: синоптики обещают град

Главная Общество
Красноярск
15:44 1 Сентября 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Синоптики Гидрометцентра предупредили жителей центральных и южных районов края об ухудшении погоды. В среду, 2 сентября, ожидаются дожди, грозы и град. Ветер усилится до 15-25 м/с. 

В ГУ МЧС по краю просят соблюдать осторожность и не выходить из дома или офисных помещений при непогоде.  

«Если выход на улицу неизбежен, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. При усилении ветра собственникам частных домовладений и садово-дачных участков, следует обратить особое внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра», - предупредили в ведомстве. 

В МЧС напомнили, что град в среднем идет не более шести минут. Это явление лучше переждать в помещении. 

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