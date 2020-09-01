С 1 сентября в Норильске стартует акция Сбербанка и Mastercard «С Masterсard поездки дешевле!»

С 1 сентября по 30 ноября 2020 года пассажиры МУП «НПОПАТ» города Норильска могут получить скидку 3 рубля при оплате проезда бесконтактной картой Masterсard или мобильным устройством с технологией NFC, привязанным к платежному сервису Mastercard.

Совместная акция Сбербанка и Mastercard «С Masterсard поездки дешевле!» действует на маршрутах МУП «НПОПАТ» города Норильска, оборудованных системой бесконтактной оплаты проезда банковскими картами на базе эквайринга Сбербанка. Скидка 3 рубля предоставляется держателям карт Mastercard, выпущенных Сбербанком, а также клиентам других банков.

Дмитрий Солнцев, заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы отмечаем, что доля безналичных расчетов в розничной торговле растет высокими темпами, но особенно востребованными бесконтактные банковские карты стали на транспорте: сегодня это не только удобный и безопасный способ расчета за проезд, но также увеличение налоговых отчислений в местный бюджет и улучшение финансовых показателей перевозчиков. Проезд со скидкой при оплате бесконтактной картой Mastercard позволит жителям Норильска сэкономить на поездках и отказаться от небезопасных наличных денег».

Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России:

«Мы рады, что наша совместная акция со Сбербанком поможет привлечь внимание жителей Норильска к технологии оплаты проезда, при которой не нужно покупать проездные и для оплаты достаточно использовать свою карту, смартфон или другое устройство с бесконтактной технологией оплаты. Mastercard постоянно работает над тем, чтобы россиянам были доступы самые передовые платежные инновации, с которыми они могут беречь своё время, безопасно оплачивая покупки и решая самые разные задачи. Именно с Mastercard бесконтактная технология появилась в России и в том числе в нашем транспорте».

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»:

«Одним из определяющих факторов уровня жизни в городе и за его пределами является развитие транспортной системы, и безналичная оплата существенно повышает доступность транспорта для пассажиров. Мы надеемся, что акция повысит интерес жителей Норильска к использованию современных платежных инструментов для оплаты проезда в общественном транспорте».

Для оплаты проезда достаточно приложить к терминалу кондуктора бесконтактную банковскую карту Mastercard, смартфон, или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay.

С полными правилами проведения акции можно ознакомиться по ссылке: https://www.ao-rr.ru/mastercard_norilsk .

Фото: ПАО Сбербанк

По материалам ПАО Сбербанк