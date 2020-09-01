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Жителям Нового Академа преградили путь к остановке и магазинам

Главная Общество
Красноярск
12:54 1 Сентября 2020
общество, красноярск, жалоба
Автор: Sibnovosti.ru
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Вокруг элитного коттеджного поселка по ул. Академгородок неожиданно «вырос» забор. Вероятно, так местные жители решили оградить себя от нежеланных прохожих. Дорогой, вдоль которой появилось зеленое ограждение, активно пользуются жители Нового Академа - они недавно заехали в свои квартиры. Но вместо обещанной инфраструктуры - магазинов и остановки общественного транспорта - их встречает препятствие. 

«Мы не можем пройти напрямую к магазинам. Например, в «Магнит» в доме по ул. Киренского, 2И. К остановке «Гремячий лог»», - жалуются местные. 

Жителям Нового Академа преградили путь к остановке и магазинам
Из-за заборов людям приходится идти на конечную остановку или обходить препятствие. 

Sibnovosti.ru обратились в администрацию Октябрьского района. Там обещали провести проверку законности установленных ограждений. Специалистам предстоит выехать на место и выяснить, кому принадлежит эта территория.

Жителям Нового Академа преградили путь к остановке и магазинам
Фото: читатели Sibnovosti.ru

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