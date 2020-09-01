В краевом заказнике засняли осторожную рысь

На территории заказника «Арга» в Красноярском крае засняли редкого представителя семейства кошачьих - рысь. Животное попало в объектив во время ночной прогулки, рассказали в Минэкологии.

Рысь удается нечасто запечатлеть с помощью фотоловушек - дикие кошки ведут себя очень осторожно, прислушиваются к каждому шороху. Тем не менее, специалисты уверены, что этот вид чувствует себя в заказнике комфортно.

«По нашим данным, последний раз рысь удалось поймать в объектив фотоаппарата 12 января 2017 года на территории заказника «Причулымский». Факт того, что мы сегодня видим на кадрах фотоловушек рысь, говорит о том, что наша работа по охране и сохранению уникальных видов животных на территории края приносит свои результаты», – прокомментировал руководитель краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям Александр Ногин.

Всего же на территории заказника «Арга» обитают девять рысей - об этом свидетельствуют учетные данные 2020 года.

Напомним, заказник «Арга» расположен на территории Ачинского, Боготольского и Назаровского районов.

Фото: министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края