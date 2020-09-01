В августе зараженных коронавирусом в крае стало на 28% больше

В Красноярском крае в прошлом месяце на 28% выросло число выявленных случаев коронавирусной инфекции. Этот показатель на 20% ниже, чем в июле 2020-го. Динамику изменений количества зараженных по всей Сибири рассмотрел оперативный центр.

Так, еще в июле край занимал второе место в СФО с самой благополучной статистикой по инфицированным. В августе же регион переместился на пятую строчку.

«По количественному приросту диагнозов коронавируса за месяц (3725 случаев) Красноярский край поднялся на первое место в Сибири. Максимальный прирост заболевших отмечен 1 августа: 143 зарегистрированных случая. Ежедневный — превышает 110 человек, хотя с начала месяца постепенно снижается», - отметили в штабе.

Минимальные проценты по зараженным демонстрирует Тыва - 12%, что значительно ниже общероссийского значения (18%).

В крае с начала пандемии почти 17 000 заболевших коронавирусом. Регион перешел к третьему этапу снятия ограничений.

Фото: ИЦК