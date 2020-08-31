В Красноярске началось голосование за концепцию благоустройства Юдинского сквера на Каче

Архитекторы и дизайнеры разрабатывают проекты благоустройства сквера Юдинский на перекрестке улиц Республики и Обороны. В мэрии призывают красноярцев поучаствовать в опросе в соцсетях, чтобы выбрать самые интересные и актуальные варианты преображения общественного пространства. Окончательный проект благоустройства рассмотрит конкурсная комиссия – на ремонт сквера могут выделить 50 млн рублей.

Конкурс проводит региональное министерство строительства – участвовать могут представители всех муниципальных образований края.

Победителей определят осенью. Голосовать и оставлять свои предложения по благоустройству сквера им. Г. В. Юдина можно по ссылке.