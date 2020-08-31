В Красноярске представлена программа празднования окончания Второй мировой войны

Краевое правительство представило программу празднования окончания Второй мировой войны в Красноярске. Мероприятия запланированы на 2 и 3 сентября.

В среду состоятся показы культового военного фильма «Судьба человека» и документальной ленты «Простые главные слова». Начало в 19:00 в сквере «Серебряный», автокинотеатре «Мечта» и в Доме дружбы народов.

3 сентября - в день окончания Второй мировой войны - пройдет традиционная акция, когда на воду спустят венки из живых цветов, перевязанные красно-желто-белой лентой.

Во всех школах в этот день пройдут публичные дискуссии об уроках Второй мировой.

«Уроки Второй мировой» также состоятся онлайн в YouTube в рамках форума «ОстроVа 2020» - начало в 16:00 2 сентября.

В Красноярске 3 сентября на правобережной набережной состоится выставка дополненной реальности, где будут представлены образцы военной техники и вооружений времен Второй мировой войны. На площадке будут работать волонтеры с 14:00 до 19:00.