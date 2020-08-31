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En+ Group приступила к комплексной замене главных трансформаторов на Красноярской ГЭС

Главная Общество
Красноярск
14:27 31 Августа 2020
гэс, энергетика, ремонт, оборудование, электростанция
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Компания En+ Group приступила к реализации проекта по комплексной замене силовых масляных трансформаторов на Красноярской ГЭС. Техническое перевооружение станции проводится в рамках комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ «Новая энергия».

На Красноярскую ГЭС доставлен первый трехфазный блочный трансформатор нового поколения мощностью 630 МВА. Он сконструирован и произведен специально для Красноярской ГЭС. Трансформатор оснащен современной контрольно-измерительной аппаратурой - системой мониторинга и диагностики трансформаторного оборудования. Она позволяет контролировать параметры трансформатора и формировать прогнозы относительно его технического состояния в режиме онлайн. Это поспособствует своевременному выявлению и устранению дефектов в работе оборудования.  Вместе с трансформатором с устаревшего на новое будут заменены устройства вторичной коммутации, системы охлаждения и пожаротушения, ошиновка и другое оборудование.

Реализация проекта поэтапной комплексной замены трансформаторов рассчитана до 2028 года. По его завершению на Красноярской ГЭС будет установлено шесть трансформаторов 220 кВ и девять однофазных 500 кВ нового поколения взамен устаревших предшественников. Срок их службы рассчитан на 30 лет. Инвестиции компании в проект составят более 4 млрд рублей.

Прибывший трансформатор относится к категории тяжеловесных грузов (масса – около 250 тонн, ширина – 3 метра, высота – более 4 метров), поэтому потребовалось создать особые условия для его транспортировки. Доставка из Екатеринбурга, где он был произведен, до Дивногорска и на Красноярскую ГЭС проходила в течение десяти дней. Основной путь пролегал по железной дороге. Затем с Дивногорской железнодорожной станции трансформатор автотралом был доставлен до места монтажа. Пуск нового оборудования в промышленную эксплуатацию состоится после завершения его установки.  

Фото: En+ Group
По материалам En+ Group

В статье упоминаются:
Организации: Красноярская ГЭС
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