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В школах левобережья обещают чистоту и порядок

Главная Общество
Красноярск
11:34 31 Августа 2020
школа, детсад, мусор, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Региональный оператор начал вывозить мусор с территорий школ и детских садов в полном объеме – по графикам, установленным до введения режима изоляции. В зоне ответственности «КРК» находится 265 образовательных учреждений – 116 школ, лицеев и гимназий и 149 детских садов.

Как пояснили в компании, заявления на приостановку и изменение графика вывоза на период режима ограничений с апреля по июль направляло 201 учреждение. Где-то вывоз был приостановлен полностью, где-то потребовалось изменить график и вывозить отходы реже. Был выполнен соответствующий перерасчет стоимости оказанных услуг.

Объем работы оператора по детским садам в апреле сократился более чем в 10 раз – при плановом показателе 1726 куб. м вывезли только 127. По школам сокращение объема было менее значительным – при плановом показателе около 1405 куб м вывезли почти 648. В мае, июне и июле, когда ограничения частично скорректировали, объёмы вывезенного мусора увеличивались, но планового уровня не достигали.

В августе порядок вывоза ТКО с территорий образовательных учреждений стал восстанавливаться. Региональный оператор вернулся к первичным договорным условиям и режиму работы.

«Мы полностью готовы к работе в новом учебном году, в школах и детских садах будет чисто, – говорит исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким. – Кроме того, мы планируем возобновить экологические уроки в школах, которые наши специалисты проводили для учащихся в прошлом учебном году».

Он отметил, что в 2019 году во время экологической олимпиады школьники Красноярска  соревновались в сборе вторичного сырья – пластика и макулатуры. Тогда прогимназия № 131 получила от компании специальный экологический приз – баки для раздельного сбора мусора.

В новом учебном году компания планирует продолжить все свои экологические акции и проекты, а также готова поддержать всех, кто захочет организовать такие мероприятия в левобережной технологической зоне.

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