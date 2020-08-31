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Температура в сентябре в Красноярске будет выше нормы

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Красноярск
12:55 31 Августа 2020
красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Температура выше нормы ожидается в Красноярском крае, а также на территории всей России в сентябре. К таким выводам пришли синоптики Гидрометцентра. 

Первая декада сентября порадует красноярцев теплой, но не всегда солнечной погодой. Так, уже 1 числа в краевом центре будет облачно, временами возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +23 градусов. 

В среду, 2 сентября, ожидается до +18...+20 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. К концу недели в город вернется солнечная погода. Температура не опустится ниже +20 градусов. 

В целом по Сибири в сентябре будет на 3-4 градуса выше нормы. Осень придет с опозданием на 12-15 дней.  

 
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