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До 10 сентября продлены ограничения движения на Красрабе

Главная Общество
Красноярск
12:00 31 Августа 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В мэрии объявили о продлении ограничений движения транспорта на пр. Красноярский рабочий. Ремонт аварийных сетей затягивается - это уже второе подобное объявление с 3 августа. 

«Для обеспечения безопасности в районе дома№67 по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» сужена проезжая часть. Ограничение продлено до 23:59 10 сентября», - говорится в сообщении. 

Напомним, работы в Кировском районе Красноярска проводят «Сибирьэнергоремонт» и «Красноярская теплотранспортная компания».

Также до 15 сентября продлено частичное закрытие улицы Волжская в Ленинском районе. Коммунальщики временно перекрыли проезд от ул. Волжская до ул. Львовская на участке длиной 270 метров вдоль дома по адресу ул. Говорова, 56.

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