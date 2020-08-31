До 10 сентября продлены ограничения движения на Красрабе

В мэрии объявили о продлении ограничений движения транспорта на пр. Красноярский рабочий. Ремонт аварийных сетей затягивается - это уже второе подобное объявление с 3 августа.

«Для обеспечения безопасности в районе дома№67 по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» сужена проезжая часть. Ограничение продлено до 23:59 10 сентября», - говорится в сообщении.

Напомним, работы в Кировском районе Красноярска проводят «Сибирьэнергоремонт» и «Красноярская теплотранспортная компания».

Также до 15 сентября продлено частичное закрытие улицы Волжская в Ленинском районе. Коммунальщики временно перекрыли проезд от ул. Волжская до ул. Львовская на участке длиной 270 метров вдоль дома по адресу ул. Говорова, 56.