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Жители края пожаловались на обман при устройстве на работу

Главная Общество
Красноярск
11:45 31 Августа 2020
общество, красноярск, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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63% соискателей из Красноярского края хотя бы раз сталкивались с обманов при устройстве на новую работу. Такие данные опубликовал портал hh.ru.

Аналитики утверждают, что антилидером по Сибири стал Алтайский край (78% соискателей). На втором месте идет Омская область (70%), а на третьем – Новосибирская (68%).

В Красноярском крае люди чаще всего сталкивались с обманом при выплате зарплаты – реальный доход не совпадал с заявленным. Нередко работникам увеличивали функционал, меняли график, а также вовлекали их в финансовые «пирамиды».

«Больше всего когда-либо обманутых при поиске работы - в сферах «Госслужба, НКО» и «Автобизнес» (по 78%), «Административный персонал» (75%), «Транспорт, логистика» и «Продажи» (по 73%). Меньше всего - в профобластях «Бухгалтерия» и «Искусство, масс-медиа» (по 63%), «Добыча сырья» (59%), «Информационные технологии» (56%)», - рассказали аналитики.

Так, многие соискатели были вынуждены отказаться от такой работы (43%). Некоторые все же остались, но начали искать новое место (24%). 16% ничего не предприняли.

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