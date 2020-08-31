В Сосновоборске прокуратура потребовала заблокировать сайты по продаже снюса

Прокуратура Сосновоборска обнаружила в интернете три сайта - на интернет-ресурсах продавали запрещенный сегодня снюс, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«В открытом доступе в Сети на трех интернет-ресурсах размещена информация о возможности приобретения снюса дистанционным способом, указаны контактные данные продавца. Ассортимент и стоимость предлагаемой продукции представлены на сайте в соответствующих разделах», - пояснили в прокуратуре.

Ознакомиться с ассортиментом никотиносодержащей продукции мог любой желающий, в том числе несовершеннолетний пользователь. Вход на сайты был свободным и не требовал регистрации.

Напомним, в России запрещена оптовая и розничная торговля любым табаком, в том числе снюсом, дистанционным способом. Прокуратура потребовала заблокировать интернет-ресурсы. Суд оказался на стороне надзорного ведомства.