30 августа
Красноярск
погода +19 °C
74.64
 
€ 88.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В сентябре цены на авиабилеты из Красноярска и Новосибирска подешевели на 30%

Главная Общество
Красноярск
12:59 30 Августа 2020
красноярск, новосибирск, авиабилеты, цены
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В сентябре и другие осенние месяцы ожидается падение цен на авиабилеты из Красноярска и Новосибирска в Москву и обратно примерно на 30-35%. Уровень же цен на перелеты внутри Сибири останется примерно на прежнем уровне, свидетельствуют данные онлайн-агрегаторов по поиску авиабилетов.    

Также падение цен ожидается по таким направлениям как: Иркутск, Екатеринбург, Улан-Удэ, Мурманск, Астрахань, Ижевск, Нальчик, Воронеж, Пермь и Уфа.

Эксперты связывают это с завершением периода отпусков и сохраняющейся непростой эпидемиологической ситуацией.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 1 сентября в Красноярске будет теплым, но серым

1 сентября в Красноярске будет теплым, но серым

30 Августа 2020 г.
Будущая неделя обещает быть теплой, но дождливой.
Новости Красноярска: В крае 110 новых случаев заражения COVID-19

В крае 110 новых случаев заражения COVID-19

29 Августа 2020 г.
Скончались еще шесть пациентов
Новости Красноярска: Памятный знак появился на месте синагоги в Канске

Памятный знак появился на месте синагоги в Канске

29 Августа 2020 г.
Его установили участники проекта «Сибирские острова. Канск»
Новости Красноярска: Военное учение прошло на Таймыре

Военное учение прошло на Таймыре

29 Августа 2020 г.
Его участники отработали оборону промышленного объекта
Новости Красноярска: Дачник устроил онлайн-распродажу овощей на ул. Щорса в Красноярске

Дачник устроил онлайн-распродажу овощей на ул. Щорса в Красноярске

28 Августа 2020 г.
Овощи оставил на прилавке, а оплату попросил переводить на карту
Новости Красноярска: Фасады домов на Аэровокзальной приведут к единому стилю

Фасады домов на Аэровокзальной приведут к единому стилю

28 Августа 2020 г.
Владельцам торговых точек предстоит поменять вывески
Новости компаний
28/08
СФУ упрочил позиции в международном рейтинге «Три миссии университета»
28/08
Красноярцы и жители края могут снять наличные без банкомата в отделениях почтовой связи
27/08
Красноярец остался без машины Land Cruiser из-за накопленных долгов за воду и отопление
27/08
Школьную повседневность в трёх городах Красноярского края изменят участники образовательного проекта СГК
26/08
Зеленая дружина СГК украсила рябинами насосную станцию на берегу Енисея
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На красноярского застройщика завели уголовное дело за обман 500 дольщиков

На красноярского застройщика завели уголовное дело за обман 500 дольщиков

28 Августа 2020 г.
Ущерб превысил 834 млн рублей
Новости Красноярска: Вандалы облили краской памятник Ленину в Красноярске

Вандалы облили краской памятник Ленину в Красноярске

28 Августа 2020 г.
Изуродованный монумент находится на пр. Красноярский рабочий
Новости Красноярска: Красноярск и Светлогорск свяжут регулярные рейсы

Красноярск и Светлогорск свяжут регулярные рейсы

28 Августа 2020 г.
Полеты запускает авиакомпания «КрасАвиа»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru