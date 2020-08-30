В сентябре цены на авиабилеты из Красноярска и Новосибирска подешевели на 30%

В сентябре и другие осенние месяцы ожидается падение цен на авиабилеты из Красноярска и Новосибирска в Москву и обратно примерно на 30-35%. Уровень же цен на перелеты внутри Сибири останется примерно на прежнем уровне, свидетельствуют данные онлайн-агрегаторов по поиску авиабилетов.

Также падение цен ожидается по таким направлениям как: Иркутск, Екатеринбург, Улан-Удэ, Мурманск, Астрахань, Ижевск, Нальчик, Воронеж, Пермь и Уфа.

Эксперты связывают это с завершением периода отпусков и сохраняющейся непростой эпидемиологической ситуацией.