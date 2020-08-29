Памятный знак появился на месте синагоги в Канске

В Канске на месте старой городской синагоги установили памятный знак. Акция прошла в рамках проекта «Сибирские острова. Канск».

Как рассказали в мэрии Канска, синагога была построена в 1883 году. Позже здание переоборудовали в жилой дом, но в 2016 году деревянная постройка на ул. Ленина сгорела.

«Сибирские острова. Канск» - российско-израильский проект. Его цель - исследование истории еврейского населения малых городов Сибири. Он осуществляется при финансовой поддержке Российского еврейского конгресса. Проект был представлен на Канском видеофестивале в августе этого года.

К началу 1920-х в Канске проживало более тысячи евреев. Участники проекта также проводят оцифровку заброшенного еврейского кладбища.

Фото: Александр Шестериков/сайт мэрии Канска