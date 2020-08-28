Дачник устроил онлайн-распродажу овощей на ул. Щорса в Красноярске

Красноярский пенсионер открыл дистанционную продажу овощей со своей дачи. Во дворе на ул. Щорса он установил прилавок, на котором оставил кабачки, патисоны и картофель. Соседям он предложил брать овощи, а плату перечислять на его банковскую карту.

«Коммунизм в отдельно взятом дворе. Некий Сергей Анатольевич уверяет, что урожай вырос в экологически безупречной таежной деревне Свищево. Причин не верить ему я не вижу. Он же нам верит», - рассказал на своей странице в facebook председатель Союза журналистов Красноярского края Дмитрий Голованов.

Цены на свои товары пенсионер установил демократичные. Продает кабачки по 25 рублей за штуку, патисоны от 10 до 15 рублей, кг деревенской картошки стоит 25 рублей, огурцы по 40 рублей.

Фото: facebook.com/dmitrij.golovanov