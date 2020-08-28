Фасады домов на Аэровокзальной приведут к единому стилю

Преображение улицы Аэровокзальной в Советском районе Красноярска будет комплексным. Ранее там начался ремонт дороги, а скоро стартует масштабное благоустройство. Фасады домов отремонтируют в едином стиле, а торговые вывески заменят. Глава Советского района Дмитрий Дмитриев отметил, что рекламные конструкции должны быть оформлены в соответствии с архитектурно-художественным регламентом и правилами благоустройства города.

Кардинальное преображение ждет и ул. Тельмана в Зеленой Роще. Там снесут около 30 павильонов – работы уже начались. Демонтированы торговые ряды около универмага «Советский» - архитекторы посчитали, что они скрывают фасад здания. Территорию около магазина будут благоустраивать.