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Фасады домов на Аэровокзальной приведут к единому стилю

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Красноярск
16:45 28 Августа 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Преображение улицы Аэровокзальной в Советском районе Красноярска будет комплексным. Ранее там начался ремонт дороги, а скоро стартует масштабное благоустройство. Фасады домов отремонтируют в едином стиле, а торговые вывески заменят. Глава Советского района Дмитрий Дмитриев отметил, что рекламные конструкции должны быть оформлены в соответствии с архитектурно-художественным регламентом и правилами благоустройства города.

Кардинальное преображение ждет и ул. Тельмана в Зеленой Роще. Там снесут около 30 павильонов – работы уже начались. Демонтированы торговые ряды около универмага «Советский» - архитекторы посчитали, что они скрывают фасад здания. Территорию около магазина будут благоустраивать. 

«Одна из старейших частей Советского района становится комфортнее и приобретает по-настоящему современный вид», – отметил Дмитрий Дмитриев, добавив, что преображение ул. Тельмана получается грандиозное.
 

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