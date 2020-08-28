В Красноярске демонтируют «плохие» павильоны, торгующие алкоголем

Власти Красноярска не намерены отступать в борьбе с «плохими» временными сооружениями, незаконно торгующими горячительными напитками. Договоры с владельцами таких павильонов расторгаются, а сами временные сооружения демонтируются. Сегодня такая участь ждала торговые точки на ул. Малиновского в Советском районе и на ул. Вильского в Октябрьском.

Напомним, по закону во временных сооружениях, к которым относятся ларьки и павильоны, торговать алкоголем нельзя. Но это не останавливает владельцев вести незаконный бизнес. Более того, зачастую там продаются напитки сомнительного качества.

«Употребление таких «напитков» приводит к серьезным последствиям: отравлениям, увеличению количества осложнений и необратимых изменений, в том числе летальных исходов», - выразил озабоченность главный токсиколог министерства здравоохранения Красноярского края Сергей Гребенников.

«Работа ведется по двум направлениям. Первое - павильоны, которые находятся на муниципальной территории. Там вместе с полицией проводим рейды, контрольные закупки. Дальше идет расторжение договоров, если они есть и соответственно снос. Второе - у нас еще очень много павильонов, которые находятся на территории УК. С ними со всеми прошел серьезный разговор, чтобы они заключили допсоглашения с владельцами временных сооружений, что в случае нарушения им законодательства по торговле спиртным, договор расторгается в одностороннем порядке, и дальше действует процедура сноса», - рассказал Дмитрий Дмитриев, руководитель администрации Советского района.

Красноярцы действия властей поддерживают. Ведь торгующие алкоголем точки - это всегда шум и конфликты. О спокойной жизни, живя рядом с такими павильонами, и мечтать не приходится. Особенно по ночам.

Учитывая сложившуюся на территории других субъектов РФ судебную практику, администрацией города направлена информация в МУ МВД России «Красноярское» в целях проработки вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, неоднократно подвергнутых административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Информацию о фактах незаконной реализации алкоголя можно сообщить на горячую линию «Стоп, алкоголь» по круглосуточным телефонным номерам: 8-908-012-15-71 (сообщения WhatsApp и Viber) и 8-902-969-09-28 (звонки).