На смену изношенным ПАЗам в районы края отправили новые школьные автобусы

Муниципалитеты Красноярского края получили новые школьные автобусы - ключи от транспорта вручили 26 руководителям территорий. Всего за счет краевого бюджета куплено 38 автобусов марки ПАЗ, сообщили в краевом правительстве.

Школьные автобусы необходимы в селах и деревнях, так как многие дети добираются до своих учреждений именно этим видом транспорта. Поездка до школы должна быть безопасной.

«Вопрос безопасности наших школьников при доставке их в школы и обратно является актуальным и важным для правительства региона. Ежедневно в 49 муниципальных образований края отправляют по школьным маршрутам 727 автобусов, которые дают возможность 21257 школьникам получать доступное качественное образование в современных условиях, а родителям – не волноваться за своих детей. Думаю, новые автобусы – это хороший подарок для сельских школ в преддверии учебного года», – отметил заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов.

Желтые автобусы оснащены всем необходимым: устройством ограничения скорости, внутренним и внешним громкоговорящими устройствами, автоматической подачей звукового сигнала при движении задним ходом, средствами двухсторонней связи, тахографом, оборудованием ГЛОНАСС, датчиком уровня топлива.

Напомним, в 2019 году за счет краевого бюджета куплено 25 автобусов, еще 70 – за счет федерального.