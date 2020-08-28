Футбольному «Енисею» массаж не поможет

Даже самые яркие и шумные кейсы прежней команды управленцев ФК «Енисей» затмила история этой недели. Клуб уволил массажиста, который работал в «красной зоне». По закону все четко - здесь претензий к руководству нет никаких. Но вот в части работы в публичном пространстве - здесь у Ивахова явно не все в порядке с советчиками.

О том, что руководство клуба уволило массажиста команды, рассказал сам сотрудник у себя в Instagram. История простая - несколько месяцев он входит в бригаду скорой, которая работает с ковидными пациентами. Руководство станции скорой помощи рекомендовало Нуретдину Аскерову и его коллегам на время прекратить работать по совместительству, поскольку есть риск быть инфицированным и разнести заразу. И выдала соответствующую справку, подтверждающую, что фельдшер действительно участвует в оказании медицинской помощи гражданам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

В самом начале этой истории пиарщики «Енисея» довольно неплохо использовали такое положение своего массажиста. Сняли добрый и красивый ролик, как через Нуретдина передают врачам кофемашину. А спустя несколько месяцев его уволили за прогулы.

Новость об увольнении взорвала не только весь пул спортивных сми страны. О ситуации рассказали ведущие информагентства России. Это и не удивительно. В то время, как Премьер-лига и ФНЛ активно продвигают акцию «Спасибо врачам», происходит такое. Клуб завалили запросами о комментариях. И он их дал. На специальной пресс-конференции. Которую начали с вопроса о том, чем сейчас живет клуб, и ответом директора Алексея Ивахова в духе «поздравляю всех с победой в кубковом матче».

«Мы бережно относимся всегда к нашим коллегам. Как руководитель я понимаю - кадры решают все. Клуб шел на контакт со специалистом, чтобы выйти из этой ситуации. Но мы финансируемся из бюджета и обязаны действовать в рамках российского законодательства», - ответил на главный вопрос Ивахов.

Если глубже вникнуть в историю, то становится ясно - одного виноватого в ней нет. Специалист по кадрам «Енисея» Елена Дементьева во время общения с журналистами подчеркнула, что специализированная бригада скорой помощи «красной зоной» не считается (на самом деле как раз да). И пояснила - в табеле она ставит либо явку, либо неявку. Аскерова после того, как клуб приступил к тренировкам, на работе не было. Веской причины, по мнению кадровика, не нашлось. Тогда, по ее словам, Аскерову предложили уйти в отпуск - ежегодный оплачиваемый и после за свой счет, от чего он отказался. Как итог - акты о неявке, созданная комиссия, объяснительные, служебное расследование, выговор и официальные прогулы. Причем, как рассказала специалист, с увольнением тянули до последнего - до старта первенства ФНЛ.

«Свои прогулы он считает прогулами, но по уважительной причине. Но это лишь мнение человека. Если мы говорим с точки зрения закона - данная причина не является уважительной», - резюмировала Дементьева.

И вроде все понятно - банальный трудовой спор. Но история эта показала самую болевую точку нынешнего руководства клуба - никакущую работу с информацией и сми. «Взрывается» в «Енисее» не в первый раз. И всегда на четвертом этаже манежа словно вжимают голову в плечи и стараются зажмуриться. А в голове вертится - авось пронесет. Но не проносит. И репутационные риски клуб каждый раз несет огромные. Очень точно по этому поводу высказалась депутат Законодательного собрания Елена Пензина.

«Некоторым и стараться особо не нужно, чтобы попасть в топ Яндекса. А вообще, конечно, трэш, круче только лишить квартиры медсестру из той же горячей зоны. Мне кажется, что Алексею Ивахову нужно советников поменять», - сказала она.

Тем более сам Ивахов на пресс-конференции очень уверенно сказал: «Как руководитель я понимаю - кадры решают все». Пока же эти кадры его банально подставляют.

Фото: МИА «Россия сегодня» (изображена процедура обертывания)

Текст: Алексей Спиридонов