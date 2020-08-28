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Красноярск и Светлогорск свяжут регулярные рейсы

Главная Общество
Красноярск
15:44 28 Августа 2020
общество, красноярск, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиакомпания «КрасАвиа» объявила об открытии с 15 сентября регулярных рейсов по направлению Красноярск - Светлогорск - Красноярск. Полеты из аэропорта Черемшанка будут выполняться по вторникам на судне ВС Ан-24/26. Из краевого центра самолет вылетит в 11:30 и прибудет на север края в 15:50. Время в пути составит 3,5 часа. 

В компании отметили, что цена на билеты будет фиксированной - 10 450 рублей. Ранее рейсы в Светлогорск из Красноярска были чартерными.

«Регулярную программу рейсов до конца августа текущего года обеспечивала авиакомпания «ЮТэйр». С сентября для жителей Светлогорска отсутствовала возможность перелета прямым авиарейсом из краевого центра, несмотря на традиционно высокий спрос, связанный с возвращением людей из отпусков», - рассказали в авиакомпании. 

Эти же рейсом в Туруханский район планируют доставлять груз, почту, продукты и медикаменты.

Фото: «КрасАвиа»

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