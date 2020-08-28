В Красноярском крае все еще более сотни заболевших коронавирусом за сутки

В Красноярском крае на 28 августа 111 заболевших коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии 16 539 случаев. За сутки от инфекции умерли восемь человек - 458 с марта 2020-го года.

«Красноярский край, по итогам суток, сохранил 9-е место в первой «десятке» регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19», - говорится в сообщении оперативного штаба.

Выздоровевших пациентов за сутки практически вдвое меньше, чем заболевших. 63 человека выписали из больниц региона. Всего с коронавирусом справились 13 258 человек.

Напомним, с сегодняшнего дня край перешел к третьему этапу снятия ограничений. Заработали кафе, концертные площадки, кинотеатры и ТРЦ. Жители все еще должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: vk.com/shtabkrskstate