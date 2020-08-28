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Красноярский край бьет собственные рекорды по сбору зерна

Главная Общество
Красноярск
14:15 28 Августа 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярском крае идет уборочная кампания - в этом сезоне регион снова отметился рекордным урожаем зерна. Так, на 27 августа аграрии обмолотили зерновые на площади 179,5 тысяч гектаров – это 19% от плана. Получено 583 тысячи тонн зерна при урожайности 32,5 центнера с гектара. Такие цифры на онлайн-совещании с заместителем представителем президента России в СФО Вадимом Головко озвучил краевой министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов. 

По его словам, заготовка кормов и уборочная кампания в регионе идут хорошими темпами. Например, в прошлом году на 27 августа урожайность зерновых составила 26 центнеров с гектара, в этом году – на 6 центнеров выше. 

«На фоне коллег по Сибири мы смотримся гораздо лучше. Влияют на это многие факторы. Однако пока рано подводить итоги. В 2017 году наши сельчане демонстрировали высокую видовую урожайность, но выпавший в сентябре снег внес свои коррективы. Посевы тогда погибли на площади 120 тысяч гектаров. Конечно, надеемся, что погода нас не подведет и мы получим  в этом году высокий урожай. По заготовке кормов, по уборке – пока все достойно», - отметил министр. 

В этом году аграрии в крае обработают более 1,5 млн га площадей. Урожай зерновых и зернобобовых будет получен с 933,7 тысячи га, а масличных – со 145,7 тысячи га. 

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