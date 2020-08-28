В Красноярске появилась танцевальная дорожка благодаря шоу «Танцы» на ТНТ. Так организаторы решили отметить город перед началом последнего сезона, который стартует 29 августа.

Специальная танцевальная дорожка - уникальный для России элемент благоустройства: все видели на улицах городов и в парках специальные дорожки для бега или велосипедистов, в то время как для любителей танцев были выделены только отдельные площадки. Теперь же красноярцы могут гулять и танцевать одновременно. Дорожка протяженностью 1 км разместилась на восточной стороне острова Татышев.

«Благодаря новой дорожке городская среда стала еще доступнее – теперь наряду с зонами для пешеходов и велосипедистов есть пространство для тех, кто не может жить без танцев», - рассказали организаторы шоу.

Добавим, что новый сезон шоу «Танцы» стартует с 29 августа в 20:00 на ТНТ.

Фото: организаторы шоу