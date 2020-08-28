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Пожары на севере края распространились на площадь более 100 тысяч га

Главная Общество
Красноярск
13:27 28 Августа 2020
происшествия, красноярск, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае 28 августа действуют 30 пожаров на площади 106 тысяч га. Очаги находятся в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском районах, рассказали в Авиалесоохране. 

Возгорания ликвидируют более 800 пожарных, в том числе сотрудники МЧС из других регионов России. Задействована воздушная техника. 

«По предварительным данным, пожары возникли из-за сухих гроз. Ситуация в регионе находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет», - отметили в краевом правительстве. 

Напомним, в Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС в лесах. Доступ людей в леса ограничен. В 2019 году в крае было зарегистрировано около двух тысяч лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га. 

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