Пожары на севере края распространились на площадь более 100 тысяч га

В Красноярском крае 28 августа действуют 30 пожаров на площади 106 тысяч га. Очаги находятся в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском районах, рассказали в Авиалесоохране.

Возгорания ликвидируют более 800 пожарных, в том числе сотрудники МЧС из других регионов России. Задействована воздушная техника.

«По предварительным данным, пожары возникли из-за сухих гроз. Ситуация в регионе находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет», - отметили в краевом правительстве.

Напомним, в Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС в лесах. Доступ людей в леса ограничен. В 2019 году в крае было зарегистрировано около двух тысяч лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га.