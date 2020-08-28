Новый проект будущего метро в Красноярске сдадут на экспертизу осенью

Первый проект не получил одобрение комиссии - его отправили на доработку. По словам Митволя, Главгосэкспертиза потребовала разработать еще два подпроекта.

«Главгосэкспертиза заявила о необходимости разработать и предоставить еще два проекта - на подготовительный период (перенос инженерных сетей, демонтаж зданий и зеленых насаждений) и на дальнейшее благоустройство. Мы взяли на себя дополнительные обязательства и рассчитываем предоставить все три проекта, включая основной с учетом рекомендаций Главгосэкспертизы, до середины сентября», - цитирует издание спикера.

Митволь уточнил, что эксперты разработают документацию и на второй пусковой комплекс метро, включающий три станции.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru со ссылкой на министра транспорта края Константина Димитрова, Красноярск сможет приступить к строительству подземки не раньше 2022 года. Все будет зависеть от сроков распределения средств из федерального бюджета.

Фото: enisey.tv