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Новый проект будущего метро в Красноярске сдадут на экспертизу осенью

Главная Общество
Красноярск
11:45 28 Августа 2020
общество, метро, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Новый проект метрополитена в Красноярске в сентябре текущего года повторно сдадут на согласование в Главгосэкспертизу. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров компании «КрасноярскТИЗИС» Олег Митволь. 

Первый проект не получил одобрение комиссии - его отправили на доработку. По словам Митволя, Главгосэкспертиза потребовала разработать еще два подпроекта. 

«Главгосэкспертиза заявила о необходимости разработать и предоставить еще два проекта - на подготовительный период (перенос инженерных сетей, демонтаж зданий и зеленых насаждений) и на дальнейшее благоустройство. Мы взяли на себя дополнительные обязательства и рассчитываем предоставить все три проекта, включая основной с учетом рекомендаций Главгосэкспертизы, до середины сентября», - цитирует издание спикера. 

Митволь уточнил, что эксперты разработают документацию и на второй пусковой комплекс метро, включающий три станции. 

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru со ссылкой на министра транспорта края Константина Димитрова, Красноярск сможет приступить к строительству подземки не раньше 2022 года. Все будет зависеть от сроков распределения средств из федерального бюджета. 

Фото: enisey.tv

 

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