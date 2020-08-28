В Красноярске продолжается акция «Помоги пойти учиться»

Городская межведомственная акция «Помоги пойти учиться» продлится до 1 октября. Уже много лет перед началом нового учебного года красноярцы помогают детям из многодетных и малообеспеченных семей подготовиться к школе.

Принять участие в акции могут все желающие. Пункты по сбору вещей, обуви, книг, школьно-письменных принадлежностей открыты во всех образовательных учреждениях, молодёжных и социальных центрах Красноярска.

Адреса пунктов по сбору вещей, школьных принадлежностей

Завтра, 29 августа, в 10.00 от парковки около площади Революции (пр. Мира – ул. Карла Маркса) стартует «Добрый автопробег». Машины участников проедут по специальным маршрутам, в ходе которых будут заезжать на точки, где поздравят с 1 сентября будущих первоклассников. Принять участие в автопробеге могут как представители красноярских компаний, предприятий и корпораций, так и обычные горожане, желающие помочь нуждающимся. Заявить о желании поучаствовать в акции нужно по телефону 8-929-357-65-92. Специалисты определят маршрут, по которому волонтеры отправятся вручать наборы первоклассников. Школьный набор можно купить готовый в магазине или собрать самостоятельно. Перечень необходимых вещей можно посмотреть здесь: https://vk.cc/aytWmX.

Также в рамках акции специалисты проводят рейды по выявлению безнадзорных и необучающихся детей, чтобы устроить их в образовательные учреждения.

Сообщить информацию о детях школьного возраста, которые так и не приступили к учебе, можно по телефонам горячей линии главного управления образования: 263-81-71, 263-81-78. Также горячие линии работают в районах города. Звонить можно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00:

- Железнодорожный и Центральный районы - 221-85-71, 221-20-33

- Кировский и Ленинский районы - 234-73-15, 234-73-11

- Октябрьский район - 218-08-31, 218-08-32

- Свердловский район - 233-91-41, 261-65-25

- Советский район - 255-19-74, 220-19-89.

По материалам пресс-службы администрации г. Красноярска