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В Красноярске продолжается акция «Помоги пойти учиться»

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Красноярск
11:09 28 Августа 2020
образование, школа, дети, помощь
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Городская межведомственная акция «Помоги пойти учиться» продлится до 1 октября. Уже много лет перед началом нового учебного года красноярцы помогают детям из многодетных и малообеспеченных семей подготовиться к школе.

Принять участие в акции могут все желающие. Пункты по сбору вещей, обуви, книг, школьно-письменных принадлежностей открыты во всех образовательных учреждениях, молодёжных и социальных центрах Красноярска.

Адреса пунктов по сбору вещей, школьных принадлежностей

Завтра, 29 августа,  в 10.00 от парковки около площади Революции (пр. Мира – ул. Карла Маркса) стартует «Добрый автопробег». Машины участников проедут по специальным маршрутам, в ходе которых будут заезжать на точки, где поздравят с 1 сентября будущих первоклассников. Принять участие в автопробеге могут как представители красноярских компаний, предприятий и корпораций, так и обычные горожане, желающие помочь нуждающимся. Заявить о желании поучаствовать в акции нужно по телефону 8-929-357-65-92. Специалисты определят маршрут, по которому волонтеры отправятся вручать наборы первоклассников. Школьный набор можно купить готовый в магазине или собрать самостоятельно. Перечень необходимых вещей можно посмотреть здесь: https://vk.cc/aytWmX.

Также в рамках акции специалисты проводят рейды по выявлению безнадзорных  и необучающихся детей, чтобы устроить их в образовательные учреждения.

Сообщить информацию о детях школьного возраста, которые так и не приступили к учебе, можно по телефонам горячей линии главного управления образования: 263-81-71, 263-81-78. Также горячие линии работают в районах города. Звонить можно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00:
- Железнодорожный и  Центральный районы - 221-85-71, 221-20-33
- Кировский и Ленинский районы - 234-73-15, 234-73-11
- Октябрьский район - 218-08-31, 218-08-32
- Свердловский район - 233-91-41, 261-65-25
- Советский район  - 255-19-74, 220-19-89.

По материалам пресс-службы администрации г. Красноярска

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