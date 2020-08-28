Сотрудники муниципального предприятия под Красноярском отсудили зарплату за 2019 год

Десять сотрудников муниципального предприятия в Емельяновском районе края полтора года не могли дождаться зарплаты. В прокуратуре сообщили, что «Единая управляющая организация» приостановила деятельность, но долги перед своими сотрудниками не погасила. Работники не получили деньги за февраль-март 2019 в размере 250 тысяч рублей. Они обратились в прокуратуру, а надзорное ведомство - в суд. Высшая инстанция удовлетворила требование ведомства. Муниципальному предприятию пришлось оформить кредит, чтобы рассчитаться с сотрудниками.

«В целях восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокуратурой района во взаимодействии с учредителем МУПЕР «Единая управляющая организация» проработаны возможные механизмы погашения задолженности по оплате труда. В результате предприятие смогло получить кредит на погашение долгов по заработной плате и произвело выплаты всем работникам», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.