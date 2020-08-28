Страховые компании Красноярска смогут применять персонифицированные тарифы ОСАГО с 5 сентября. На следующей неделе вступает в силу указ Центробанка, который регулирует новый закон. Об этом в эфире радио «Красноярск - Главный» сообщил руководитель юридического центра АРБИ Сергей Напольских.

Законом от 24 августа предусмотрено, что добросовестные водители могут рассчитывать на скидку, а злостные нарушители ПДД, наоборот, будут платить больше. Страховщики будут учитывать только грубые нарушения правил – проезд на красный сигнал светофора, выезд на «встречку», превышение скорости, пьяная езда. Важно, что нарушение должно быть зафиксировано инспектором ГИБДД, данные с камер видеофиксации учитывать не будут.

«Базовая ставка теперь привязана к личности водителя, за счет этого рассчитывается базовая ставка и цена самого полиса. До вчерашнего дня вообще не было информации, когда закон начнет работать. Так как закон вступил в силу, а подзаконные акты, которые регулируют его, в том числе указание Центробанка и постановление правительства, нет. Вчера вечером было зарегистрировано Указание Центробанка, которое вступает в законную силу с 5 сентября. В теории страховые компании смогут применять базовую ставку в применении к личности с этой даты», - отметил Сергей Напольских.

При этом, по словам юриста, до сих пор нет постановления правительства, которое позволяет страховщикам запрашивать данные о штрафах водителя в ГИБДД. Автоэксперт считает, что с введением новых правил реальную экономию почувствуют не более 20% водителей – в основном те, кто имеет очень большой безаварийный водительский стаж.