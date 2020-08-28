28 августа
Красноярск
75.24
 
€ 89.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Страховые компании Красноярска смогут применять персонифицированные тарифы ОСАГО с 5 сентября

Главная Общество
Красноярск
10:45 28 Августа 2020
общество, красноярск, осаго
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Страховые компании Красноярска смогут применять персонифицированные тарифы ОСАГО с 5 сентября. На следующей неделе вступает в силу указ Центробанка, который регулирует новый закон. Об этом в эфире радио «Красноярск - Главный» сообщил руководитель юридического центра АРБИ Сергей Напольских.

Законом от 24 августа предусмотрено, что добросовестные водители могут рассчитывать на скидку, а злостные нарушители ПДД, наоборот, будут платить больше. Страховщики будут учитывать только грубые нарушения правил – проезд на красный сигнал светофора, выезд на «встречку», превышение скорости, пьяная езда. Важно, что нарушение должно быть зафиксировано инспектором ГИБДД, данные с камер видеофиксации учитывать не будут.

«Базовая ставка теперь привязана к личности водителя, за счет этого рассчитывается базовая ставка и цена самого полиса. До вчерашнего дня вообще не было информации, когда закон начнет работать. Так как закон вступил в силу, а подзаконные акты, которые регулируют его, в том числе указание Центробанка и постановление правительства, нет. Вчера вечером было зарегистрировано Указание Центробанка, которое вступает в законную силу с 5 сентября. В теории страховые компании смогут применять базовую ставку в применении к личности с этой даты», - отметил Сергей Напольских.

При этом, по словам юриста, до сих пор нет постановления правительства, которое позволяет страховщикам запрашивать данные о штрафах водителя в ГИБДД. Автоэксперт считает, что с введением новых правил реальную экономию почувствуют не более 20% водителей – в основном те, кто имеет очень большой безаварийный водительский стаж.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Новый проект будущего метро в Красноярске сдадут на экспертизу осенью

Новый проект будущего метро в Красноярске сдадут на экспертизу осенью

28 Августа 2020 г.
Это проект с учетом доработок
Новости Красноярска: Сотрудники муниципального предприятия под Красноярском отсудили зарплату за 2019 год

Сотрудники муниципального предприятия под Красноярском отсудили зарплату за 2019 год

28 Августа 2020 г.
Предприятие приостановило деятельность
Новости Красноярска: В Красноярске продолжается акция «Помоги пойти учиться»

В Красноярске продолжается акция «Помоги пойти учиться»

28 Августа 2020 г.
Акция продлится до 1 октября
Новости Красноярска: Археологи СФУ восстанавливают историю летнего дома архиерея в Красноярске

Археологи СФУ восстанавливают историю летнего дома архиерея в Красноярске

28 Августа 2020 г.
Раскопки велись в районе улицы Лесной
Новости Красноярска: В Удачном навсегда перекроют движение по переулку Кедровый

В Удачном навсегда перекроют движение по переулку Кедровый

28 Августа 2020 г.
Ограничения начнут действовать с 25 сентября
Новости Красноярска: Последние выходные лета в Красноярске будут теплыми

Последние выходные лета в Красноярске будут теплыми

28 Августа 2020 г.
Незначительные осадки возможны в воскресенье
Новости компаний
28/08
СФУ упрочил позиции в международном рейтинге «Три миссии университета»
28/08
Красноярцы и жители края могут снять наличные без банкомата в отделениях почтовой связи
27/08
Красноярец остался без машины Land Cruiser из-за накопленных долгов за воду и отопление
27/08
Школьную повседневность в трёх городах Красноярского края изменят участники образовательного проекта СГК
26/08
Зеленая дружина СГК украсила рябинами насосную станцию на берегу Енисея
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске наркоман скрывался от мнимого преследования в квартирах соседей

В Красноярске наркоман скрывался от мнимого преследования в квартирах соседей

28 Августа 2020 г.
Мужчину будут судить за незаконное проникновение в жилища
Новости Красноярска: Красноярские кинотеатры готовятся к открытию

Красноярские кинотеатры готовятся к открытию

28 Августа 2020 г.
Показ сеансов начнется с 29 августа
Новости Красноярска: На красноярского застройщика завели уголовное дело за обман 500 дольщиков

На красноярского застройщика завели уголовное дело за обман 500 дольщиков

28 Августа 2020 г.
Ущерб превысил 834 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru