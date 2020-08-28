СФУ упрочил позиции в международном рейтинге «Три миссии университета»

27 августа 2020 года опубликован список 1500 лучших вузов мира по версии Московского международного рейтинга «Три миссии университета» (MosIUR). Сибирский федеральный университет вошёл в интервальную группу 801-900 в мировом рейтинге и в группу 29-33 среди российских вузов

Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» – принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. При этом это первый глобальный рейтинг, который рассматривает третью миссию университета. Благодаря принципиальной новизне MosIUR получил высокую оценку экспертов.

Формирование рейтинга «Три миссии университета» инициировано Российским Союзом ректоров в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Пилотная версия была опубликована в декабре 2017 года, в 2018 году рейтинг успешно прошел независимый аудит компании «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», входящей в глобальную сеть PwC. В 2020 году он стал наиболее представительным рейтингом в мире – впервые количество вузов в публикуемом списке достигло 1500 университетов. В нём представлены университеты из 97 стран, в том числе 101 российский вуз.

Как отмечают составители, для оценки университетов использовались исключительно объективные критерии, одобренные международными экспертами. При этом источниками информации стали открытые данные официальных сайтов университетов и национальных органов власти, а также данные независимых международных источников: Clarivate Analytics, онлайн-платформы массового образования Coursera и edX, общедоступная многоязычная универсальная энциклопедия «Википедия», поисковые системы Google, «Яндекс», Baidu, социальные сети Facebook, Twitter, VK и др.

Оператор рейтинга – Ассоциация составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок эффективности (АСР), членами которой являются ведущие рейтинговые и исследовательские центры.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ