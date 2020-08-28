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Последние выходные лета в Красноярске будут теплыми

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Красноярск
08:25 28 Августа 2020
лето, погода, тепло, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Последние дни лета в Красноярске будут теплыми. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 28 августа, в городе ожидается переменная облачность, днем небольшой дождь, возможна гроза. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Воздух прогреется до +20…+22°С.

В субботу, 29 августа, ночью температура опустится до +11°С. В светлое время суток термометры покажут +21°С, будет облачно, без осадков.

В воскресенье, 30 августа, ночью около +9°С. Днем до +22°С, возможны незначительные осадки.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, такая погода сохранится и в начале новой недели.

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