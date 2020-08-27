Главный свидетель по делу Быкова Владимир Татаренков вышел на свободу

Главный свидетель по уголовному делу красноярского бизнесмена Анатолия Быкова Владимир Татаренков вышел на свободу, сообщает сайт Седьмого канала. Он отбывал срок за организацию убийств двух киллеров в 1994 году. В июле 2012 года его приговорили к 13 с половиной годам лишения свободы. Однако отсчет срока начался с 21 июля 2010 года, когда криминальный авторитет был экстрадирован из Греции в Красноярск. Кроме того, засчитано время, когда Татренкова выдавали России в 1999 и 2000 годах для проведения следственных действий. Таким образом, преступник отбыл наказание в полной мере.

Решается вопрос о государственной защите Владимира Татаренкова после освобождения. Об этом ходатайствовал адвокат Анатолия Быкова.

Напомним, что Анатолия Быкова обвиняют в серии заказных убийств. С начала мая он находится в СИЗО.