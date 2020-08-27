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Главный свидетель по делу Быкова Владимир Татаренков вышел на свободу

Главная Общество
Красноярск
17:00 27 Августа 2020
криминал, освобождение, тюрьма, заключенный
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Главный свидетель по уголовному делу красноярского бизнесмена Анатолия Быкова Владимир Татаренков вышел на свободу, сообщает сайт Седьмого канала. Он отбывал срок за организацию убийств двух киллеров в 1994 году. В июле 2012 года его приговорили к 13 с половиной годам лишения свободы. Однако отсчет срока начался с 21 июля 2010 года, когда криминальный авторитет был экстрадирован из Греции в Красноярск. Кроме того, засчитано время, когда Татренкова выдавали России в 1999 и 2000 годах для проведения следственных действий. Таким образом, преступник отбыл наказание в полной мере.

Решается вопрос о государственной защите Владимира Татаренкова после освобождения. Об этом ходатайствовал адвокат Анатолия Быкова.

Напомним, что Анатолия Быкова обвиняют в серии заказных убийств. С начала мая он находится в СИЗО.

фото: trk7.ru

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