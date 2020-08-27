Красноярский край отменяет почти все коронавирусные ограничения

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о переходе на третий этап снятия ограничений из-за коронавируса. Документ вступает в силу 28 августа 2020 года.

Теперь все торговые точки, кафе, рестораны, кинотеатры смогут работать без запретов. Разрешено открыться ТРЦ, концертным залам, детским центрам, языковым школам и другим объектам. Несколько условий для предпринимателей – обеспечить рассадку посетителей с соблюдением социальной дистанции, не заполнять залы более чем на 50%, тщательно дезинфицировать помещения, а также соблюдать масочный режим.

Что касается спорта, то на матчах в Красноярске и крае теперь смогут присутствовать болельщики. В документе сказано, что трибуны будут заполнены только на четверть.

Отметим, что в Красноярском крае будет действовать масочный режим. Как долго, в документе не уточняется.

Напомним, в регионе на 27 августа около 16,5 тысяч зараженных с начала пандемии.