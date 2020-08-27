Троллейбусы готовы к выходу на магистральные маршруты по Красноярску

Троллейбусы, которые выйдут на магистральные маршруты уже 1 сентября, проверили на готовность к перевозке пассажиров. Электротранспорт перед осенне-зимним периодом успешно прошел проверку чиновников и депутатов.

Перед запуском новой магистральной сети была проделана большая работа: подрядчики смонтировали новые контактные сети, заменили старые, протестировали схему движения, а в самих машинах заменили системы отопления, дверные и оконные утеплители.

Напомним, с 1 сентября на маршрут выходят троллейбусы №15 – они будут перевозить пассажиров от мкрн. Ветлужанка до ОАО «Русал» через ул. Копылова. На линию выпустят 20 единиц транспорта, что позволит сократить время ожидания до 9-10 минут в час-пик.

Второй магистральный маршрут № 5 соединит Студгородок, пр. Свободный, ул. Краснодарскую и микрорайон Северный. Для этого пришлось объединить троллейбусы №№5 и 8. Главная цель – восстановить движение по ул. Краснодарской и пр. Комсомольскому через центр города.

Троллейбусы маршрута № 13 будут ходить от железнодорожного вокзала до Северо-Западного. Маршрут проходит через ул. Копылова.

«Благодаря этим маршрутам возрастет уровень комфорта для пассажиров. Во-первых, можно будет без пересадок проехать через весь левый берег. На линии около 20-ти машин, которые будут часто ходить. Во-вторых, проезд в электротранспорте дешевле, чем в автобусах. В-третьих, сами троллейбусы современные: гнезда для зарядки телефонов, пандусы на входе. К тому же, эти троллейбусы имеют запас автономного хода, так что даже при отключении энергии они смогут довезти людей к месту назначения. Думаю, красноярцы высоко оценят все это»,– сказал депутат Горсовета Вячеслав Дюков.

Введение магистральных маршрутов позволило пересмотреть автобусное сообщение и оптимизировать его работу. Так, 91 маршрут будет обслуживать пассажиров новых жилых районов – Покровского и Северного. Теперь этот маршрут из Ветлужанки будет проходить по пр. Свободный, ул. Караульной и через Покровку и Северный. Конечная остановка у маршрута - «Агротерминал».

Из маршрута №94 решено исключить остановку «Тельмана», но добавить две новые - «Спортзал» и «ул. Джамбульская». Маршрут № 6 будет проходить через междугородний автовокзал и ул. Взлетную до Покровского.

По просьбам жителей Водников маршрут №8 продлен до поселка. Добавятся пять остановок: «Столовая», «Водокачка», «пос. Водников», «Аптека», «пос. Водников (конечная)».