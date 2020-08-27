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Красноярец остался без машины Land Cruiser из-за накопленных долгов за воду и отопление

Главная Общество
Красноярск
15:16 27 Августа 2020
арест, долг, жкх, коммунальное хозяйство, финансы
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В августе судебные приставы и сотрудники теплосбытового подразделения СГК в Красноярске арестовали у должника Toyota Land Cruiser 200 и эвакуировали на стоянку. Владелец авто накопил долг за отопление, горячую и холодную воду в 57 тысяч рублей.

После ареста машины красноярец нашел средства на оплату коммунальных услуг, полностью погасил долг и забрал назад свой автомобиль.

Также за долг в 34 тысячи рублей жительница Ленинского района Красноярска осталась без своего Subaru Impreza. Через неделю машина уже была возвращена владелице, после оплаты долга.

Согласно действующему законодательству, чтобы вернуть изъятое имущество, неплательщикам необходимо погасить долг, оплатить судебные издержки, исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности за неисполнение решения суда, а также возместить расходы на эвакуатор — 2500 руб.

Константин Бородин, руководитель теплосбытового подразделения СГК в Красноярске

«Должник — это наказание для всего дома. Они не платят ни за что, но продолжают получать жилищно-коммунальные услуги в полном объеме. За чей счет? Конечно, за счет тех, кто платит исправно. Это абсолютно несправедливо, поэтому отношение к должникам самое непримиримое! Тепло такой же товар, как и хлеб в магазине. Кроме того, это средства для подготовки к зиме, которая идет сейчас, и там тоже подрядчики и поставщики, с которыми СГК должна рассчитаться. Не надо доводить до крайностей, платите своевременно и все будет в порядке»

С начала текущего года за коммунальные долги перед Сибирской генерирующей компанией судебные приставы изъяли 18 автомобилей, арестовали 5036 счетов, наложили 820 запретов на выезд за границу. В исполнительном производстве находится 21 144 дела.

Помимо этого, в Канске с начала 2020 года судебные приставы и сотрудники теплосбытового подразделения СГК арестовали у должников за коммунальные услуги 453 счета. Еще два человека не смогут вылететь за границу. В исполнительном производстве находится 10 235 дел.

Cогласно требованиям Федерального закона от 20.07.2020 №215 «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции» существует запрет на арест имущества, находящегося в квартире должника. Запреты на аресты счетов, автотранспорта, согласно действующего законодательства, отсутствуют.

Сибирская генерирующая компания выражает признательность жителям и благодарит руководителей организаций, которые вовремя рассчитываются за коммунальные услуги.

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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