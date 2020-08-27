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Школьную повседневность в трёх городах Красноярского края изменят участники образовательного проекта СГК

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Красноярск
13:06 27 Августа 2020
проект, образование, предприятие, школа
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В августе-сентябре в школах Красноярска, Канска и Назарова будут внедрены идеи школьников, участвовавших в интенсиве Maker Space. Эти курсы состоялись в июле в рамках образовательного проекта «Учёные будущего» от Сибирской генерирующей компании при поддержке интерактивного музея науки и техники «Ньютон-парк». Там подростки разрабатывали проекты для практических нужд конкретных школ.

Первыми реализуют свой проект участники команды Any Key: Владислав Лизунов, Лев Захаринский, Константин Разводовский и Алина Григоренко. На Maker Space они заняли третье место с разработкой электронных замков и ключей для красноярской школы № 1. Организаторы проекта доверили ребятам стать первопроходцами, так как Any Key справилась с подготовкой проекта к внедрению быстрее остальных команд.

Школьную повседневность в трёх городах Красноярского края изменят участники образовательного проекта СГК

Идея команды Any Key сложнее привычных ключей-карт в гостиницах. По замыслу, у администрации школы также будет возможность управлять замками и контролировать журнал посещения кабинетов через смартфоны.

Претворить идею в жизнь — вызов для команды. Для установки нужного оборудования надо не только разбираться в программировании и кодировании. Подростки признаются, что раньше у них не было практического навыка внедрения каких-либо устройств, но нового опыта не боятся. Мотивирует понимание того, что результат их труда станет частью чьей-то жизни.

Школьную повседневность в трёх городах Красноярского края изменят участники образовательного проекта СГК

Лев Захаринский, участник Any Key:

«Конечно, очень хочется всё сделать и увидеть, как наша система будет работать. Страхи есть: вдруг что-то потом сломается и кто-то не сможет выйти из класса? Но это не мешает нашей работе».

Вслед за Any Key реализовывать свои проекты начнут и другие участники Maker Space — не только из Красноярска, но и Канска с Назарово. Все они рассчитаны на ежедневное применение в конкретных школах.

У победителей, канской команды Republic of Guards, это система электронной очереди в столовую. Ставшие вторыми красноярские школьники из «Диванных войск» предложили проект пользовательской базы для библиотеки. Другие разработки красноярские и назаровские подростки посвятили автоматическому подсчёту очков при игре в баскетбол, организации автополива цветов и биометрическому контролю у входа в школу.

Антон Шарыпов, руководитель «Учёных будущего»:

«Вместе с родителями наших ребят мы пытаемся донести до них мысль: это уже не игры, это начало взрослой жизни. Всё серьёзно, всё по-настоящему. Есть заказчик, у него есть требования, и проект должен им соответствовать. Каждая разработка — это вторжение в сложившуюся школьную среду, которое должно сделать её лучше, а не навредить ей. Мы не только даём навыки, но и учим применять их на практике.».

Напомним, серию образовательных проектов «Учёные будущего» с 2018 года реализует Сибирская генерирующая компания. Организатором выступает интерактивный музей науки «Ньютон Парк». 

Все занятия проводятся бесплатно. Их задачи — повысить уровень и ценность образования, создать систему поддержки одаренных детей для реализации их потенциала. Конечная цель — формирование нового поколения сибирских инженеров.

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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