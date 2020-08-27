Глава Минобра Светлана Маковская рассказала о работе школ и вузов в пандемию

Школьники и студенты Красноярского края начнут новый учебный год в условиях пандемии. Коронавирус обязывает учебные учреждения строго соблюдать требования санитарной безопасности. По новым правилам будет организован учебный процесс. Глава регионального министерства образования Светлана Маковская рассказала, к чему нужно быть готовым ученикам и их родителям.

- Светлана Ивановна, все школьники и их родители уже слышали термины «гибкое расписание», «смешанное обучение» - что это будет значить на деле? К очному или дистанционному формату учебы готовиться детям?

- Обучение будет проходить в очном формате. Но в каждой школе создано гибкое расписание. Дети будут начинать учебный день в разное время, чтобы мы могли осуществить входной фильтр и избежать скопления детей на входах. По некоторым школам, не по всем, будут элементы дистанционных форм обучения, домашнего обучения. Определенные предметы или определенные дни, дети будут обучаться на образовательных платформах. Еще раз подчеркну, это касается не всех. Для детей с 1 по 5 класс у нас нет школ, где вводится дистанционное обучение. Эти дети будут учиться в обычном режиме.

- Во время пандемии коронавируса многие переживают за здоровье детей и взрослых членов семьи. Могут ли родители на этот период оформить ребенка на домашнее обучение?

- Такая возможность у родителей есть. Необходимо обратиться в школу, школа разъяснит, как это сделать. Но при этом родители должны понимать, что ответственность за результаты ребенка родители берут на себя.

- Входной фильтр – одно из главных условий организации учебного процесса. Как руководство школ будет избегать очередей при проведении массовой телеметрии учеников?

- Важный момент - осуществить входной фильтр. Не собирались дети в большие коллективы с марта. Важно, чтобы не было скопления учащихся на входе, для этого и вводится гибкое расписание. С соблюдением мер антитеррористической защищенности, возможно открытие в том числе запасных выходов, чтобы осуществить проход детей через запасные двери, и не было скопления детей на основных входах. Но подчеркиваю, должны быть соблюдены меры антитеррористической защищенности.

- Очевидно, что будут случаи, когда кто-нибудь опоздает к назначенному времени. Ребенка допустят до занятий?

- Школа обязана допустить ребенка до занятий. Нужно набраться терпения и родителям и педагогам. И быть толерантными к ситуациям, которые будут происходить.

- Как готовят школы к приему детей в плане дезинфекций, уборок?

- Все школы перед 1 сентября должны провести генеральные уборки и дезинфекцию помещений, где будут находиться обучающие. Перед началом уроков и после завершения учебного дня, кабинеты должны дезинфицироваться. Не так, как мы привыкли, когда моют только пол, теперь дезинфицируются все поверхности, в том числе парты. Еще важный момент – частое проветривание помещений.

- Ранее Минобр анонсировал, что в новом году за каждым учебным классом будет закреплен отдельный кабинет, куда будут приходить учителя по предметам. Исключением станут уроки, предусматривающие проведение лабораторных занятий или физкультура. А вот по поводу рассадки детей в классах, все не так понятно…

- Рассадка будет обычная. Родители помнят, что при проведении ЕГЭ мы использовали шахматную рассадку. Но с 1 сентября дети будут сидеть за партами в обычном формате, как раньше.

- Перемены для каждого класса теперь тоже будут проходить по индивидуальному расписанию. Продленка, кружки и секции – о них пока стоит забыть?

- Каждое образовательное учреждение самостоятельно решает этот вопрос. Если возможности такие у школы есть, то группы продленного дня будут открываться, но состав участников группы продленного дня должен быть из одного класса. С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Если у школы есть возможность свободных помещений, то кружки будут работать, но также с соблюдением всех требований, которые предъявляются к образовательному процессу в целом. Важно не перемешивать коллективы, соблюдать социальную дистанцию и гигиену.

- Теперь школы должны быть оснащены бактерицидными лампами, бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами. Законно ли, если с родителей собирают на это деньги?

- Все, что связано с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, должна приобрести образовательная организация за счет средств местного бюджета в рамках сметы, которая есть у школы. Если школа обязывает это делать родителей, то они имеют право обратиться в органы управления образования с тем, чтобы управление проверило школу и приобрело необходимые средства. Бывает, что некоторые активные родители самостоятельно инициируют такие вещи.

- Маски для учителей и школьников – все-таки нужны или нет? Неоднозначная информация по этому поводу публикуется в СМИ…

- Требований для ношения маски учеником или учителем в санитарно-эпидемиологических правилах нет. Обязательно маска должна быть у работников пищеблока и столовой, а также все средства индивидуальной защиты – еще и перчатки. Если родители желают, чтобы ребенок во время уроков был в маски, то это допускается. Но маска подлежит регулярной замене, а после использованная должна быть утилизирована.

- Учителя могут рассчитывать на надбавку к зарплате за работу в условиях пандемии?

- Педагогам надбавки за работу в условиях пандемии не предусмотрено. Но с 1 сентября будет реализован федеральный проект финансовой поддержки классных руководителей. Предусмотрена дополнительная выплата в 5 тысяч рублей за классное руководство. К ней будут начисляться региональные коэффициенты. Это дополнительная выплата, все текущие надбавки за классное руководство сохраняются.

- Учителя старше 65 лет могут уйти на больничный?

- Срок, когда можно было оформить больничный лист, продлен до 6 сентября. Педагоги или другие работники образовательной организации возраста 65+ имеют право оформить больничный лист. Если будут изменения сроков, работники будут проинформированы.

- Готовы ли школы снова вернуться к дистанционному обучению, в случае, если будет вторая волна пандемии?

- Опыт, который получили школы в четвертой четверти прошлого года, он достаточно серьезный. Тогда переход на дистанционное обучение был молниеносный. Педагоги повысили свою квалификацию в части цифровой грамотности, умеют пользоваться образовательными платформами. Ошибок, которые были допущены, не повторится, но мы надеемся, что сможем учиться очно.

- Как будет организован учебный процесс в колледжах и техникумах?

- По колледжам и техникам ситуация аналогичная ситуации со школами. Обучение будет традиционным по гибкому расписанию с соблюдением санитарно-эпидемеологических норм.

- В университетах как построят образовательный процесс?

- Каждый вуз определяет самостоятельно форму обучения. В большей степени там будут возможности и очного и дистанционного обучения. Информацию можно смотреть на сайте вуза. Надо понимать, что в вузах учащиеся взрослые, больше подвержены инфецированию.

- Если из-за пандемии родители потеряли работу и больше не могут оплачивать обучение своего ребенка в вузе, можно ли просить отсрочку платежа?

- Необходимо решать этот вопрос внутри конкретного вуза. Думаю, решить эту проблему реально.

- Правильная организация учебного процесса, соблюдение всех норм и правил – важные меры во время пандемии. Но и от каждого жителя края в какой-то мере зависит, как будет распространяться инфекция…

- Большая просьба к родителям, еще раз объяснить правила гигиены детям – важно мыть руки, не пользоваться чужими гаджетами и ручкам, не трогать лицо руками. Очень внимательно нужно относиться к здоровью ребенка. Если у ребенка с утра небольшое недомогание, температура, постарайтесь не отправлять его в школу. Осенью у нас всегда возникают ситуации с сезонным гриппом. Лучше оставить ребенка дома, чтобы он подлечился.