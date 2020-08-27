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К 1 сентября в Красноярске состоится благотворительный автопробег

Главная Общество
Красноярск
09:27 27 Августа 2020
автомобиль, акция, школа, подарки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске началась регистрация на благотворительный автопробег к 1 сентября. Участники вручат детям из малообеспеченных и многодетных семей школьные набор. Они проедут по утвержденному маршруту от площади Революции утром в субботу, 29 августа. Во время остановок благотворители вручат детям подарки и поздравят с наступающим Днем знаний.

«Добрый автопробег — уникальный формат акции «Помоги пойти учиться». Организации и предприятия города самостоятельно включаются в оказание адресной помощи нуждающимся. В прошлом году в рамках автопробега адресную помощь получили более 400 детей из разных районов города, а в качестве партнеров выступили более 15 организаций. Школьные наборы по всем районам развозили более 25 автомобилей», — рассказал специалист по работе с молодежью молодежного центра «Свое дело» Глеб Савин.

Заявки на участие принимают по телефону 8-929-357-65-92. Перечень необходимых школьникам вещей доступен по ссылке.

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