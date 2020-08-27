Троллейбусы с маршрутом через проспект Свободный вечером изменят схемы движения

В мэрии предупредили о временном изменении схемы движения троллейбусов на проспекте Свободный в Красноярске. В районе 26-ого дома запланированы технические работы. В связи с этим в четверг, 27 августа, в 19:00 электротранспорт начнет курсировать по временному маршруту. Схемы движения изменят троллейбусы №№ 4, 5 и 13. До 28 августа они будут курсировать по ул. Копылова.

Маршрут №4: Железнодорожный вокзал – ул. Братьев Абалаковых – Красная площадь – ул. Робеспьера – ул. Маерчака – ул. Калинина – ул. Тотмина – ул. Высотная – ул. Копылова – ул. Профсоюзов – ул. Братьев Абалаковых – Железнодорожный вокзал.

Маршрут №5: Железнодорожный вокзал – ул. Братьев Абалаковых – Красная площадь – ул. Робеспьера – ул. Копылова – ул. Академика Киренского – ул. Копылова – ул. Профсоюзов – ул. Братьев Абалаковых – Железнодорожный вокзал.

Маршрут №13: Железнодорожный вокзал – ул. Братьев Абалаковых – Красная площадь – ул. Робеспьера – ул. Копылова – ул. Высотная – ул. Тотмина – ул. Калинина – ул. Маерчака – ул. Профсоюзов – ул. Братьев Абалаковых – Железнодорожный вокзал.