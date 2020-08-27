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Троллейбусы с маршрутом через проспект Свободный вечером изменят схемы движения

Главная Общество
Красноярск
08:53 27 Августа 2020
транспорт, красноярск, красноярка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В мэрии предупредили о временном изменении схемы движения троллейбусов на проспекте Свободный в Красноярске. В районе 26-ого дома запланированы технические работы. В связи с этим в четверг, 27 августа, в 19:00 электротранспорт начнет курсировать по временному маршруту. Схемы движения изменят троллейбусы №№ 4, 5 и 13. До 28 августа они будут курсировать по ул. Копылова.

Маршрут №4: Железнодорожный вокзал – ул. Братьев Абалаковых – Красная площадь – ул. Робеспьера – ул. Маерчака – ул. Калинина – ул. Тотмина – ул. Высотная – ул. Копылова – ул. Профсоюзов – ул. Братьев Абалаковых – Железнодорожный вокзал.

Маршрут №5: Железнодорожный вокзал – ул. Братьев Абалаковых – Красная площадь – ул. Робеспьера – ул. Копылова – ул. Академика Киренского – ул. Копылова – ул. Профсоюзов – ул. Братьев Абалаковых – Железнодорожный вокзал.

Маршрут №13: Железнодорожный вокзал – ул. Братьев Абалаковых – Красная площадь – ул. Робеспьера – ул. Копылова – ул. Высотная – ул. Тотмина – ул. Калинина – ул. Маерчака – ул. Профсоюзов – ул. Братьев Абалаковых – Железнодорожный вокзал.

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