Левый поворот на улице Шахтеров останется открытым до конца недели

Временная схема движения на ул. Шахтеров продолжит действовать до конца недели. Коммунальщики продлили ограничения из-за ремонта теплосетей на ул. Спанадряна.

В ночь на понедельник, 31 августа, левый поворот в Покровский будет закрыт. Таким образом, власти вернут схему движения, утвержденную осенью прошлого года. Кроме того, рабочие обещают снять остальные ограничения – восстановят проезд от ул. Шахтеров до Спандаряна, 31, а также откроют движение по всем полосам на ул. Спанадряна.

Отметим, что из-за временной схемы на ул. Шахтеров снова вернулись заторы. Автомобилисты заметили, что после запрета левых поворотов на магистрали, принятого год назад, скорость движения автомобилей значительно увеличилась – пробок стало меньше.