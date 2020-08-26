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Левый поворот на улице Шахтеров останется открытым до конца недели

Главная Общество
Красноярск
17:15 26 Августа 2020
движение, красноярск, автомобиль, правила дорожного движения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Временная схема движения на ул. Шахтеров продолжит действовать до конца недели. Коммунальщики продлили ограничения из-за ремонта теплосетей на ул. Спанадряна.

В ночь на понедельник, 31 августа, левый поворот в Покровский будет закрыт. Таким образом, власти вернут схему движения, утвержденную осенью прошлого года. Кроме того, рабочие обещают снять остальные ограничения – восстановят проезд от ул. Шахтеров до Спандаряна, 31, а также откроют движение по всем полосам на ул. Спанадряна.

Отметим, что из-за временной схемы на ул. Шахтеров снова вернулись заторы. Автомобилисты заметили, что после запрета левых поворотов на магистрали, принятого год назад, скорость движения автомобилей значительно увеличилась – пробок стало меньше.

 

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