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Снова в школу: Минобр ответил на самые популярные вопросы красноярцев об учебе

Главная Общество
Красноярск
16:17 26 Августа 2020
школа, красноярск, дети, родители
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Краевой Минобр ответил на вопросы родителей об образовательном процессе в школах во время пандемии.

Так, 1 сентября торжественные линейки пройдут во всех учреждениях края. Учеников 2-11 классов учителя встретят в кабинетах, а у первоклассников праздник состоится на улице. Родители тоже смогут посетить школу в этот день, но есть обязательные условия: маски и социальная дистанция.

В столовую дети будут ходить по графику, чтобы избежать массового скопления детей. Расписание составит директор школы. Работники столовой должны соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора – находиться в масках и перчатках, тщательно протирать столы и стулья дезинфицирующими средствами. С 1 сентября 2020 года в крае всех учеников начальной школы, а это более 156 тысяч человек, обеспечат бесплатным питанием.

Все школы с 1 сентября возвращаются в очному режиму работы.

«В случае необходимости школа вправе применять элементы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, если этого потребуют обстоятельства. Однако родители имеют право выбрать для своего ребенка очную, очно-заочную или заочную форму обучения, в том числе с применением дистанционных технологий. Но в этом случае родители берут на себя дополнительную ответственность за получение ребенком общего образования», - отметили в Минобре.

Ученики будут сидеть за партами по два человека, как и раньше. Кабинеты также будут тщательно дезинфицировать и проветривать дважды в день. Предусмотрены все меры безопасности в период пандемии: антисептики, специальные лампы.

Педагоги будут вести уроки в масках. На входе детям и сотрудникам будут измерять температуру.

«С учетом новых правил уроки разных классов будут начинать в разное время. Это позволит в разное время проводить и перемены. Каждая школа составит индивидуальное расписание, исходя из количества учеников», - объяснили в ведомстве.

Никаких справок и тестов на определение COVID-19 родителям и детям получать не нужно.

Последний вопрос коснулся итоговых контрольных работ – их отменили в конце прошлого учебного года. Решено провести ВПР для учеников 5-9 классов с 14 сентября по 12 октября.

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