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В Красноярске до середины сентября закрыли участок на Телевизорной

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Красноярск
14:47 26 Августа 2020
красноярск, дороги, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В мэрии Красноярска водителей предупредили об ограничениях на ул. Телевизорной. Со среды, 26 августа до 11 сентября там закрыли участок длиной 50 метров. Компания ООО «КраТЭР» проводит ремонт аварийных теплосетей.

«Для обеспечения безопасности перекрыт участок длиной 50 метров по ул. Телевизорная, 1 от строения №9 до строения №11. Там будут установлены временные дорожные знаки «Въезд запрещен»», - предупредили в мэрии.

Ограничения будут действовать до 23:59 11 сентября. Водителей просят обращать внимание на знаки.

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